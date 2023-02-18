18.02.2023 07:30 Рита Парфенова

18 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 18 лютого відзначається День батарейки.

18 лютого 1745 року народився італійський вчений-фізик, один із основоположників вчення про електрику, хімік та фізіолог Алессандро Вольта. Ім'я його міцно увійшло світ науки і стало найменуванням одиниці виміру електричної напруги – вольт. Частиною його експериментів та відкриттів стала робота над першим у світі гальванічним елементом, названим Вольтовим стовпом. По суті, це відкриття та винахід стало прообразом сучасних батарей.

Відкриття це, засноване на перетворенні хімічної енергії на електричну шляхом приміщення двох різнорідних металів (пластини міді та цинку) в кислоту, було здійснено Вольта в 1800 році.



Згодом винахід італійського фізика набув великого поширення. Сьогодні батареї та акумулятори відіграють дуже помітну роль у житті людини. Це і стало приводом до заснування свята, що називається Днем батарейки (Battery Day), щорічно відзначається 18 лютого в день народження вченого.

Прикмети дня

18 лютого відзначається день пам'яті мучениці Агафії. У цей день вшановується пам'ять преподобного Павла. Ще цю святу називали Корівниця, оскільки вона «корів оберігає від хвороб». Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Що заборонено робити цього дня

18 лютого забороняється багато працювати.

Не слід переїдати та зловживати алкоголем.

18 лютого не ходять у гості.

Не потрібно давати і брати гроші в борг.

Також цього дня

1784 – народився Ніколо Паганіні, італійський скрипаль.



1885 – вперше опубліковано «Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена.



1898 – народився Енцо Фераррі, знаменитий автомобілебудівник.



1911 – вперше здійснено доставку пошти літаком. Анрі Піке перевіз повітрям з Аллахабада до Наїні (Індія) 6.5 тисяч листів та 250 спеціальних листівок. Листи були погашені спеціальним штемпелем із написом: «First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911» («Перша повітряна пошта. Об'єднана національна виставка. Аллахабад. 1911»).



1930 – Клод Томбо відкрив Плутон, який донедавна вважався дев'ятою планетою Сонячної системи.



1932 – народився Мілош Форман, оскароносний американський режисер чеського походження («Пролітаючи над гніздом зозулі», «Амадей», «Вальмон», «Людина на Місяці», «Народ проти Ларрі Флінта»).



1933 – народилася Йоко Оно, японська художниця, дружина Джона Леннона.



1934 – народився Пако Рабанн, іспанський кутюр'є. Баск за національністю, архітектор за освітою, вегетаріанець на переконання, містик з виховання.



1954 – народився Джон Траволта, американський актор, танцюрист і співак, який прославився ролями у фільмах «Лихоманка суботнього вечора», «Бріолін» та «Кримінальне чтиво».



1964 – народився Метт Діллон, американський актор («Зіткнення», «Бійцева рибка», «Дикость»).



1968 – гітарист Девід Гілмор замінив у групі «Пінк Флойд» її засновника Сіда Баррета, який захопився наркотиками.



1978 – пісня «Hotel California» гурту «Eagles» отримала «Греммі» як «Запис року».



1979 – вперше за багато століть у пустелі Сахара випав сніг. У нинішньому столітті це диво природи спостерігали у 2016, 2018, 2021 та 2022 роках.



1988 - англійський книготорговець купив пасмо волосся адмірала Г. Нельсона за 5575 фунтів (найвища ціна, коли-небудь сплачена за людське волосся).



2014 – на Майдані Незалежності у Києві розпочалося протистояння, під час якого протягом трьох днів загинуло понад 80 осіб та яке призвело до зміни влади в Україні.

Іменини відзначають:

Антон, Василина, Макар, Михайло, Олександра, Феодосій.



