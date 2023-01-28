28.01.2023 07:30 Рита Парфенова

28 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 28 січня відзначається День захисту персональних даних.

Свято було засноване, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їхнє віртуальне та реальне життя.



Рішення відзначати Міжнародний день захисту персональних даних було ухвалено 26 квітня 2006 року комітетом міністрів Ради Європи. Ця дата відповідає роковинам підписання Конвенції Ради Європи від 28 січня 1981 року «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних». У деяких країнах це свято називається «Днем конфіденційності».



У зв'язку зі стрімким розвитком інформаційної та телекомунікаційної сфери, з впровадженням нових технологій, поширенням інноваційних, глобалізаційних та інтеграційних процесів, Конвенція стала основою для подальшого розвитку регулювання у сфері захисту персональних даних. Основними принципами обробки та захисту персональних даних, пропонованими зазначеною Конвенцією, стали сумлінність та законність отримання та обробки персональних даних, зберігання персональних даних для певних та законних цілей та невикористання їх способом, не сумісним із цією метою.

Прикмети дня

У русичів та інших слов'янських народів 28 січня святкували День частування будинкового.



Відразу після вечері господиня будинку залишала за грубкою горщик із кашею, попередньо обклавши його гарячим вугіллям. Це робилося для того, щоб до моменту появи будинкового (він приходив рівно опівночі) каша не охолола і «заступник будинку» міг насолодитися гарячою їжею. Існувало повір'я, що якщо залишити доброго помічника без частування цієї ночі, він дуже легко може перетворитися на лютого ворога, і тоді можна не розраховувати на те, що рік складеться вдало.



Це свято називали ще й кудесами. У деяких слов'янських прислівниках це слово позначало бубни. Музичний інструмент, симбіоз маленького барабана та дзвіночків. Свято є свято, а тому в багатьох сім'ях намагалися задобрити «запічника» (саме там і жило домовик) танцями та піснями. Причому веселилися від душі.



До речі, в Україні, в деяких областях, свято відзначається за новим стилем – 10 лютого.

Також цього дня

У 1807 році на лондонській вулиці Пелл Мелл вперше у світі запалені газові ліхтарі.



1820 – експедиція Беллінсгаузена відкрила останній незвіданий материк Землі – Антарктиду.



1935 – у Німеччині зроблено перші штучні смарагди.



1938 – народився Леонід Жаботинський, український спортсмен (важка атлетика); заслужений майстер спорту (1964). Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (1964, 1968) у важкій вазі; чемпіон світу (1964-66, 1968), Європи (1966, 1968), СРСР (1964-69). Рекордсмен світу (1963–70).



1951 – народився Леонід Каденюк, перший український космонавт.



1980 – народився Нік Картер, американський співак, музикант, актор, учасник гурту Backstreet Boys. Старший брат співака Аарон Картер.



1981 – народився Елайджа Вуд, американський актор-кіновундеркінд. Всесвітнє кохання заслужив, зігравши Фродо у трилогії «Володар кілець».



1986 - через 73 секунди після зльоту на висоті 14020 метрів вибухнув американський космічний човник "Челленджер". Семеро астронавтів (включаючи двох жінок) - Ф. Скобі, М. Сміт, Д. Резнік, Е. Онізука, Р. Мак-Неєр, Г. Джервіс, Ш.К. Мак-Оліфф – гинуть від удару капсули, що відокремилася, з людьми об воду.



1992 – Верховна Рада України оголосила національним синьо-жовтиЙ прапор.



2002 – померла Астрід Ліндгрен, шведська письменниця, автор всесвітньо відомих книг для дітей «Карлсон, який живе на даху» та «Пеппі – Довга панчоха».



2003 – під час зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна та Леоніда Кучми підписано Договір про російсько-український державний кордон.



2003 – з'явилося паливо із... майонезу – біодизель. У Великій Британії почався продаж нового виду палива, яке частково складається з тих же елементів, що і маргарин, а також майонез.



2010 – тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшанування учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України

Іменини відзначають:

Веніамін, Гавриїл, Герасим, Іван, Максим, Михайло, Олена, Павло, Прохор.



