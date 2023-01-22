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22.01.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 22 грудня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

харьков

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -4°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 762 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -1°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...-3°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.

Народні прикмети

Спостерігали наші пращури цього дня за домашніми тваринами: якщо вони, випущені у двір, намагатимуться повернутися до хліву — бути незабаром снігу та холоду.

У народі про цей період січня говорили так: “Росте день у січні — росте і холод”, що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими.


Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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