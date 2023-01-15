15.01.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Погода у Харкові 15 січня

Синоптики прогнозують похмуру погоду з опадами.

Уранці хмарно, слабкий сніг, ймовірність опадів 60%. Температура повітря -3°C (відчувається як -8°C). Вітер східний, 3.6 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Удень хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря -2°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер східний, 3.9 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Увечері хмарно, слабкий сніг, ймовірність опадів 47%. Температура повітря -3°C (відчувається як -7°C). Вітер південно-східний, 3.4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

У минулі часи цього дня було Куряче свято. 15 січня чистили курятники і окурювали їх смолою з оманом. Сині вечірні хмари цього дня передвіщали зміну погоди. Спостерігали також за місяцем: якщо його роги гострі та яскраві, слід чекати вітру. У народі говорили: “Січень гонить хурделицю за сім верст” – цей місяць хоча і холодний, але відносно спокійний.



