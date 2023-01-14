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14.01.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Погода в Харкові 14 січня: день буде похмурим

Синоптики прогнозують похмуру погоду без опадів.

Харків
 
Уранці хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря -4°...-2°C (відчувається як -8°C). Вітер південно східний, 2.7 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Удень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 12%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -7°C). Вітер південно східний, 3.5 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Увечері хмарно, ймовірність опадів 16%. Температура повітря -3°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 2.26 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

У цей день, якщо зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени. Якщо буде багато зірок на небі — до ягідного літа. У минулі часи говорили: “Якщо Василевий день у році веселий, то і рік такий”, “Новий рік — до весни недалік”. Якщо на Василя тепло і сніг — літо буде теплим і дощовим.
 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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