14.01.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Погода в Харкові 14 січня: день буде похмурим

Синоптики прогнозують похмуру погоду без опадів.

Уранці хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря -4°...-2°C (відчувається як -8°C). Вітер південно східний, 2.7 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Удень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 12%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -7°C). Вітер південно східний, 3.5 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Увечері хмарно, ймовірність опадів 16%. Температура повітря -3°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 2.26 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Народні прикмети

У цей день, якщо зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени. Якщо буде багато зірок на небі — до ягідного літа. У минулі часи говорили: “Якщо Василевий день у році веселий, то і рік такий”, “Новий рік — до весни недалік”. Якщо на Василя тепло і сніг — літо буде теплим і дощовим.



