13.01.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Якою буде погода у Харкові 13 січня, розповіли синоптики

Похмура погода триматиметься протягом усього дня.

Уранці хмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -11°C). Вітер південно східний, 3.7 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Удень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер південно східний, 4.2 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Увечері хмарно , ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°C (відчувається як -17°C). Вітер південно східний, 3.2 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Народні прикмети

У народі називають цей день “Щедрий вечір”. Погода кожного наступного дня відповідала погоді кожного з дванадцяти місяців. Якщо вночі був південний вітер, то рік очікували спекотний і урожайний.

Західний вітер передвіщав хороші надої та достаток риби, а східний — рясний урожай фруктів. Якщо помічали на вікнах лід, то розраховували на достаток меду. З цього часу день збільшується на годину.



