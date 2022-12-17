17.12.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 77%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як +1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 98%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 95%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +6°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 98%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

Небо в ніч на 17 грудня зоряне — на холод, сліпе — на тепло.

Якщо день морозний – холод ще довго протримається.

Тепла погода – до врожаю льону.

Яка погода 17 грудня, така і на Різдво буде.

Люди виходили подивитись на дим із труби, щоб дізнатися погоду: якщо дим стовпом іде — стоятимуть морози, якщо до землі прибивається — незабаром відлига.

Вечірній захід зацвів червоними фарбами – буде морозний та ясний день. А якщо захід сонця заволокли хмари - буде снігопад.









