Прогноз погоди у Харкові на 17 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 77%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як +1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 98%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 95%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +6°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 98%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Зосередьтеся на позитивних моментах – і день виявиться дуже продуктивним. Незайвими будуть висока працездатність та посидючість.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби.
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