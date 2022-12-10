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10.12.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 10 грудня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці - без опадів. Удень піде дощ і продовжиться до пізнього вечора.

зонт дождь

Вранці хмарно, ймовірність опадів 21%. Температура повітря +2°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 98%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 98%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +6°...+7°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Зоря забарвлена у яскраво-червоний колір – найближчим часом погода буде вітряною.
  • Зірки на небі яскраво горять, то буде мороз, тьмяно відлига.
  • Корови соплять і пирхають – до морозу.
  • Якщо пічний дим стелиться по землі, то буде відлига, а якщо стовпом нагору йде, то будуть морози.
  • Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають - до потепління.
  • Наші пращури помітили, що в цей день наші пращури помітили: Якщо шкіра зайця була вкрита плямами, зиму наступного року слід чекати на м'яку.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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