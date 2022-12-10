Прогноз погоди у Харкові на 10 грудня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці - без опадів. Удень піде дощ і продовжиться до пізнього вечора.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 21%. Температура повітря +2°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 98%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 98%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +6°...+7°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Успіх чекає на тих, хто схильний до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи відносинами з близькими людьми.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці - без опадів. Удень піде дощ і продовжиться до пізнього вечора.
Сьогодні відзначають День прав людини, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу, День Нобеля.
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