    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 8 грудня
08.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний сніг, вдень і ввечері - дощ зі снігом.

снег с дождем

Вранці хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -8°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -5°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 95%. Температура повітря 0°...-2°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Співали півні рано і голосно – це віщувало відлигу.
  • Якщо йшов сніг, то це обіцяло гарний урожай та дощове літо.
  • Кучеряві хмари на небі говорили, що снігом щедро накриє землю.
  • На річці вода вище льоду піднялася – до потепління та дощу.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 Суспільство Погода в Україні 8 грудня 07.12 Погода Прогноз погоди у Харкові на 7 грудня 06.12 Суспільство Погода в Україні 7 грудня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 