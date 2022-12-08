Прогноз погоди у Харкові на 8 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний сніг, вдень і ввечері - дощ зі снігом.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -8°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -5°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 95%. Температура повітря 0°...-2°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний сніг, вдень і ввечері - дощ зі снігом.
Щорічно 8 грудня відзначається Міжнародний день художника.
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