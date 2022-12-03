03.12.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 грудня

День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-0°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 767 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-3°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 768 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо сніг іде з самого ранку, то день буде ясним та теплим.



Хмари на небі перисті і розтягнулися грядою – буде завірюха.



Сорока ховається під дах – скоро буде завірюха.



За погодою 3 грудня передвіщали погоду на 3 червня — якщо піде сніг, то через півроку буде дощ.