Прогноз погоди у Харкові на 3 грудня

День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-0°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 767 мм рт.ст.
Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-3°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 768 мм рт.ст.
Якщо сніг іде з самого ранку, то день буде ясним та теплим.
Хмари на небі перисті і розтягнулися грядою – буде завірюха.
Сорока ховається під дах – скоро буде завірюха.
За погодою 3 грудня передвіщали погоду на 3 червня — якщо піде сніг, то через півроку буде дощ.
Зірки радять по можливості не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, набратися сил…
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається у всьому світі щорічно 3 грудня з 1992 року.
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