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03.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 грудня

День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.

Харьков улица Ярослава Мудрого

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-0°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 767 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-3°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 768 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо сніг іде з самого ранку, то день буде ясним та теплим.

Хмари на небі перисті і розтягнулися грядою – буде завірюха.

Сорока ховається під дах – скоро буде завірюха.

За погодою 3 грудня передвіщали погоду на 3 червня — якщо піде сніг, то через півроку буде дощ.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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