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20.11.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме дрібний сніг, який до вечора стане ще сильнішим.

ель в снегу

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -5°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 51%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -4°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -5°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Народні прикмети

Цього дня спостерігається стійке промерзання ґрунту, нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми.

 

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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