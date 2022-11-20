20.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме дрібний сніг, який до вечора стане ще сильнішим.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -5°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 51%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -4°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -5°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Народні прикмети

Цього дня спостерігається стійке промерзання ґрунту, нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми.