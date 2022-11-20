Прогноз погоди у Харкові на 20 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме дрібний сніг, який до вечора стане ще сильнішим.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -5°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 51%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -4°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -5°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Цього дня спостерігається стійке промерзання ґрунту, нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми.
Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме дрібний сніг, який до вечора стане ще сильнішим.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
влажность:
давление:
ветер: