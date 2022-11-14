Прогноз погоди у Харкові на 14 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+6°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+3°C (відчувається як +5°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...-2°C (відчувається як +3°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
14 листопада вважається початком зими і перших морозів.
Якщо дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня.
А якщо випаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом.
Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.
Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
14 листопада можна назвати днем «медичних» свят – сьогодні відзначаються Всесвітній день боротьби з діабетом та Міжнародний день логопеда.
влажность:
давление:
ветер: