    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 14 листопада
14.11.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 14 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+6°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+3°C (відчувається як +5°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...-2°C (відчувається як +3°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Народні прикмети

14 листопада вважається початком зими і перших морозів.

Якщо дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня.

А якщо випаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 листопада 12.11 Суспільство Погода в Україні 13 листопада 12.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 