Прогноз погоди у Харкові на 6 листопада

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+4°C (відчувається як 0°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4...+3°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як +4°C). Вітер піденно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.
Можливість магнітних бур: 20%. Вплив потужної магнітної бурі, яка обрушилася на Землю 5 листопада, поступово сходить нанівець. Магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.
Вночі 6 листопада може випасти перший стійкий сніг.
Якщо день почнеться туманом, то чекайте відлиги.
Якщо вітер завиває, то утримається поточна погода ще кілька днів.
Якщо ворони збираються у зграї, то буде снігопад.
Якщо при заході сонця колір сонця золотисто-бронзовий – це до поганої погоди.
У давнину помітили, якщо грибів вродило мало — зима буде сніжною і суворою.
Протягом дня вам на думку можуть спадати найнеймовірніші свіжі ідеї – запам'ятайте їх, щоб потім скористатися.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
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