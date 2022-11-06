06.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 листопада

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+4°C (відчувається як 0°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4...+3°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як +4°C). Вітер піденно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 20%. Вплив потужної магнітної бурі, яка обрушилася на Землю 5 листопада, поступово сходить нанівець. Магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

Вночі 6 листопада може випасти перший стійкий сніг.



Якщо день почнеться туманом, то чекайте відлиги.



Якщо вітер завиває, то утримається поточна погода ще кілька днів.



Якщо ворони збираються у зграї, то буде снігопад.



Якщо при заході сонця колір сонця золотисто-бронзовий – це до поганої погоди.



У давнину помітили, якщо грибів вродило мало — зима буде сніжною і суворою.