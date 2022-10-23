Прогноз погоди у Харкові на 22 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 77%. Температура повітря +6°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Можливість магнітних бур: 1%. Геомагнітний стан настільки спокійний, що очікується космічний штиль. Магнітних бур можна сьогодні не побоюватися.
Якщо до сьогодні морозів не було, то на зиму можна не чекати ще чотири тижні.
23 жовтня наші пращури спостерігали за місяцем – його роги погоду передбачали: "роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітри". Якщо роги на північ – незабаром зимі бути і сніг ляже насухо; на південь – скорої зими не чекай, буде сльота до 4 листопада.
Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.
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