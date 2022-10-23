23.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 77%. Температура повітря +6°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 1%. Геомагнітний стан настільки спокійний, що очікується космічний штиль. Магнітних бур можна сьогодні не побоюватися.

Народні прикмети

Якщо до сьогодні морозів не було, то на зиму можна не чекати ще чотири тижні.



23 жовтня наші пращури спостерігали за місяцем – його роги погоду передбачали: "роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітри". Якщо роги на північ – незабаром зимі бути і сніг ляже насухо; на південь – скорої зими не чекай, буде сльота до 4 листопада.