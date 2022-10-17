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17.10.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 17 жовтня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.


РЕДПОСТ

Харьков осень желтые листья в руках у ребенка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +12°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+5°C (відчувається як +11°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.

Народні прикмети

З цього часу посилюється холод. Люди помітили: чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше утвердиться у своїх правах зима, а рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу

Якщо птиці нахохлились, то гряде негода.

Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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