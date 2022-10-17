17.10.2022 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 17 жовтня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.



РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +12°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+5°C (відчувається як +11°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.

Народні прикмети

З цього часу посилюється холод. Люди помітили: чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше утвердиться у своїх правах зима, а рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу

Якщо птиці нахохлились, то гряде негода.



Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.