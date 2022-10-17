Прогноз погоди у Харкові на 17 жовтня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +12°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.
Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+5°C (відчувається як +11°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.
З цього часу посилюється холод. Люди помітили: чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше утвердиться у своїх правах зима, а рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу
Якщо птиці нахохлились, то гряде негода.
Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.
Будь-яка розумова і творча діяльність буде дивуватися легко, проте може виникати раптова дратівливість по відношенню до тих, хто (як вам здається) намагається на вас тиснути.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
17 жовтня відзначають День яскравого одягу.
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