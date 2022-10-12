    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 жовтня
12.10.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 жовтня

Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +6°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+13°C (відчувається як +13°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо ранковий вітер удень посилився, а надвечір стих, то кілька днів буде ясно.

А вечірній туман обіцяє тепло найближчими днями, без заморозків.

Зоряне небо – до сухої осені та до майбутнього врожайного літа.

Погода цього дня передбачала погоду на 2 березня: якщо день бував сонячним, то можна було очікувати сонячного початку весни.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.10 Суспільство Погода в Україні 12 жовтня 11.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 жовтня 10.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 10 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 