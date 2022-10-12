Прогноз погоди у Харкові на 12 жовтня

Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +6°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+13°C (відчувається як +13°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Якщо ранковий вітер удень посилився, а надвечір стих, то кілька днів буде ясно.
А вечірній туман обіцяє тепло найближчими днями, без заморозків.
Зоряне небо – до сухої осені та до майбутнього врожайного літа.
Погода цього дня передбачала погоду на 2 березня: якщо день бував сонячним, то можна було очікувати сонячного початку весни.
Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, що проводиться з 1996 року.
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