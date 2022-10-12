12.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 жовтня

Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +6°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.



Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+13°C (відчувається як +13°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.



Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо ранковий вітер удень посилився, а надвечір стих, то кілька днів буде ясно.



А вечірній туман обіцяє тепло найближчими днями, без заморозків.



Зоряне небо – до сухої осені та до майбутнього врожайного літа.



Погода цього дня передбачала погоду на 2 березня: якщо день бував сонячним, то можна було очікувати сонячного початку весни.