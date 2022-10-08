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08.10.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 жовтня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+17°C (відчувається як +20°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+11°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

8 жовтня судили про прихід зими. Якщо наступної ночі випадав перший сніг, зиму чекали на Михайлів день (21 листопада), а якщо погода стояла ясною, то й три наступні тижні мали бути такими ж.

Спостерігали й за вітром: якщо він віяв з півночі — це віщувало холодну зиму, якщо з півдня — теплу, якщо із заходу — снігову.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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