25.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 вересня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 53%. Температура повітря +8°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +12°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +15°C). Вітер західний, 9 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.