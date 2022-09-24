Прогноз погоди у Харкові на 24 вересня

Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +13°...+11°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 59%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +13°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
З 24 вересня розпочинається Золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня.
Цього дня бувають останні грози перед початком зими.
Наші пращури помітили: якщо бджоли відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь.
А якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
За прогнозом астрологів, день емоційний, тому не зовсім підходить для бізнесу та всього, що пов'язано з фінансами. Не найкращий час для шопінгу.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме.
Щороку 24 вересня відзначається не зовсім звичайне свято – Міжнародний день караванника.
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