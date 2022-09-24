24.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 вересня

Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +13°...+11°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 59%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +13°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

З 24 вересня розпочинається Золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня.



Цього дня бувають останні грози перед початком зими.



Наші пращури помітили: якщо бджоли відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь.



А якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.