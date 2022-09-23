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23.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 вересня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+11°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 19%. Температура повітря +14°...+15°C (відчувається як +15°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 21%. Температура повітря +12°...+11°C (відчувається як +15°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Погоду передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато – на дощову осінь, якщо ж мало – на суху. Рясно ягід на горобині – до суворої зими, тому і заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати простудні захворювання.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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