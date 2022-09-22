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22.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 вересня

Небо, ясне у Харкові вночі та вранці, затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +14°...+15°C (відчувається як +17°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+10°C (відчувається як +16°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 50%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Народні прикмети

Наші пращури спостерігали за павутиною: якщо вона була довгою, то це на ясну осінь і сніг передбачався нескоро.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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