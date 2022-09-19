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19.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 вересня

Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.

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Очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +11°C). Вітер південно-західний, 9 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +14°...+15°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-західний, 9 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+11°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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