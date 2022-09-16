16.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 вересня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 20%. Температура повітря +13°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 85%. Температура повітря +18°...+19°C (відчувається як +21°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +18°...+15°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.