Прогноз погоди у Харкові на 16 вересня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 20%. Температура повітря +13°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 85%. Температура повітря +18°...+19°C (відчувається як +21°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +18°...+15°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
Високий творчий потенціал може увійти в суперечність із лінню, тож якщо хочете досягти якихось результатів, порада: зберіть у кулак всю свою волю!
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
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