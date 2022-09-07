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07.09.2022  07:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 вересня

В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+15°C (відчувається як +7°C). Вітер півнично-західний, 3 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +15°...+17°C (відчувається як +18°C). Вітер півнично-західний, 4 м/с. Вологість повітря 43%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+11°C (відчувається як +17°C). Вітер півнично-західний, 5 м/с. Вологість повітря 30%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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