05.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 вересня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+13°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.



Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +17°...+18°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.



Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +13°...+11°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.