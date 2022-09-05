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05.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 вересня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+13°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +17°...+18°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +13°...+11°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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