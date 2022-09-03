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03.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 вересня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.


РЕДПОСТ

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарнои, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +10°...+15°C (відчувається як +13°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +18°...+13°C (відчувається як +19°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 33%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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