Прогноз погоди у Харкові на 3 вересня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарнои, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +10°...+15°C (відчувається як +13°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +18°...+13°C (відчувається як +19°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 33%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
День вдалий для творчості. Уникайте тих, хто любить повчати та керувати, а заразом і самі уникайте повчальних ноток у своєму голосі.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
3 вересня у світі відзначається День боротьби з самотністю. Самотність називають хворобою 21 століття. І від неї останнім часом страждає все більше людей.
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