Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
У Харкові та області погода буде визначати сильний антициклон зі сходом. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає РЕДПОСТ.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +20°...+26°C (відчувається як +23°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+32°C (відчувається як +36°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 25%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+25°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 18%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
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