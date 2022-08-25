25.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 серпня

Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.

У Харкові та області погода буде визначати сильний антициклон зі сходом. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає РЕДПОСТ.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +20°...+26°C (відчувається як +23°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.



Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+32°C (відчувається як +36°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 25%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.



Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+25°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 18%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.