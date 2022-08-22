Прогноз погоди у Харкові на 22 серпня

Ранкові хмари протримаються недовго - вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Уранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Удень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +27°...+29°C (відчувається як +35°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 29%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+26°C (відчувається як +35°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 18%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Ранкові хмари протримаються недовго - вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Без опадів.
Щорічно 22 серпня проходить Всеукраїнський День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.
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