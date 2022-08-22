    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 22 серпня
22.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 серпня

Ранкові хмари протримаються недовго - вдень та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Уранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Удень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +27°...+29°C (відчувається як +35°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 29%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +30°...+26°C (відчувається як +35°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 18%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 21 серпня 20.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 20 серпня 19.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 19 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 