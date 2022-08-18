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18.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 серпня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ввечері очікується дрібний дощ.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+24°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 12%. Температура повітря +29°...+32°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 58%. Температура повітря +30°...+22°C (відчувається як +33°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 34%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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