Прогноз погоди у Харкові на 18 серпня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ввечері очікується дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+24°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 12%. Температура повітря +29°...+32°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 58%. Температура повітря +30°...+22°C (відчувається як +33°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 34%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Ваші бажання знаходяться в гармонії з можливостями - сміливіше втілюйте свої мрії в реальність. Чудовий час для амбітних проектів.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ввечері очікується дрібний дощ.
18 серпня у народному календарі називають Євстигней Житник.
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