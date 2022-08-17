17.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 серпня

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +17°...+21°C (відчувається як +22°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.



Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 16%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.



Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +27°...+24°C (відчувається як +34°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 29%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст

