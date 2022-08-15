Прогноз погоди у Харкові на 15 серпня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 37%. Температура повітря +22°...+23°C (відчувається як +26°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 40%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень хмарно с проясненнями, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +26°...+36°C (відчувається як +39°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 27%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Увечері хмарно с проясненнями, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +33°...+30°C (відчувається як +39°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 17%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору (не перегинаючи ціпок, звичайно): оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
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