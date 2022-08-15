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15.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 серпня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 37%. Температура повітря +22°...+23°C (відчувається як +26°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 40%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно с проясненнями, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +26°...+36°C (відчувається як +39°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 27%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Увечері хмарно с проясненнями, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +33°...+30°C (відчувається як +39°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 17%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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