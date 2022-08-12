Прогноз погоди у Харкові на 12 серпня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+24°C (відчувається як +26°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +28°...+31°C (відчувається як +32°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +31°...+27°C (відчувається як +33°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
День надзвичайно вдалий для вирішення складних питань. Ви маєте всі шанси докопатися до самої суті і довести будь-яку справу до остаточної ясності.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами.
Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді.
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