10.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 серпня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +18°...+24°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +30°...+32°C (відчувається як +33°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +30°...+25°C (відчувається як +33°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.