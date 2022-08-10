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10.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 серпня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.

харьков война

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +18°...+24°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +30°...+32°C (відчувається як +33°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +30°...+25°C (відчувається як +33°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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