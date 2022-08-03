Прогноз погоди у Харкові на 3 серпня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 71%. Температура повітря +25°...+22°C (відчувається як +28°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 64%. Температура повітря +24°...+20°C (відчувається як +25°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою.
3 серпня відзначається День кавуна. Свято баштанних бере початок в Америці, яка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна.
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