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03.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 серпня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою.

клумба харьков война

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 71%. Температура повітря +25°...+22°C (відчувається як +28°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 64%. Температура повітря +24°...+20°C (відчувається як +25°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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