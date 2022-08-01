Прогноз погоди у Харкові на 1 серпня

Хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Харкові до кінця дня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +18°...+23°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +28°...+29°C (відчувається як +32°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +28°...+24°C (відчувається як +32°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 39%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
День схиляє до комунікабельності та легкості, тому може виникнути бажання багато часу провести у веселій компанії, разом із близькими чи друзями.
Хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Харкові до кінця дня.
Про те, наскільки «мокрою» буде осінь, судили за погодою 1 серпня.
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