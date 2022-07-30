30.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 липня

Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+23°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +26°...+27°C (відчувається як +28°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.



Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +27°...+22°C (відчувається як +28°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.