26.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 липня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без істотних опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 22%. Температура повітря +17°...+20°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 34%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.



Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +22°...+26°C (відчувається як +26°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.



Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 34%. Температура повітря +21°...+19°C (відчувається як +22°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.