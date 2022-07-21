Прогноз погоди у Харкові на 21 липня

Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+17°C (відчувається як +13°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +20°...+19°C (відчувається як +19°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 56%. Температура повітря +19°...+17°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдалий день для вирішення фінансових питань, здійснення будь-яких задумів, що потребують рішучості. Все те, за що ви давно не наважувалися взятися, краще здійснити саме зараз.
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
21 липня 1969 року людина вперше ступила на поверхню Місяця.
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