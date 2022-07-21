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21.07.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 21 липня

Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+17°C (відчувається як +13°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +20°...+19°C (відчувається як +19°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 56%. Температура повітря +19°...+17°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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