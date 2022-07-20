В этот день

Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.

Прогноз погоди у Харкові на 20 липня У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.