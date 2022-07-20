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20.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 липня

У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.

сад шевченко, харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+19°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +23°...+24°C (відчувається як +26°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Увечері хмарно, ймовірність опадів 93%. Температура повітря +20°...+17°C (відчувається як +23°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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