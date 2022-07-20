Прогноз погоди у Харкові на 20 липня

У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+19°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +23°...+24°C (відчувається як +26°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Увечері хмарно, ймовірність опадів 93%. Температура повітря +20°...+17°C (відчувається як +23°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом".
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