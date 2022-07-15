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15.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 15 июля

Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

сад шевченко лилии

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+21°C (ощущается как +17°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 38%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Народные приметы

  • Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.
  • Западный ветер подул – жди дождя.
  • После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.
  • На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.
  • В муравейниках открыты ходы – к хорошей погоде, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.
  • Наши предки заметили, если к 15 июля на деревьях «проглянут» первые желтые листья - осень наступит рано и зима будет ранней.
  • День считается особенно удачным для завершения любых дел, а вот совершать крупные покупки 15 июля не стоит, потому что они не принесут вам радости.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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