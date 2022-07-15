Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 15 июля

Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+21°C (ощущается как +17°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 38%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
День украинских миротворцев Верховная рада Украины учредила в 2013 году, он отмечается ежегодно 15 июля.
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