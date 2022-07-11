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11.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 11 июля

На понедельник, 11 июля, по Харькову и области объявлено штормовое предупреждение.

штормовое предупреждение

В Харькову и области ожидаются грозы, дождь, местами град и ветер до 24 метров в секунду, что соответствует первому уровню опасности. Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, передает РЕДПОСТ.

Утром пасмурно, вероятность осадков 78%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +21°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +25°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 92%. Температура воздуха +21°...+19°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Народные приметы

  • В этот день наши предки слушали кукушку: если она переставала куковать - зима рано придёт.
  • Пчелы не вылетают из ульев - к скорому дождю.
  • Если день жаркий, то грибы в лесах появятся нескоро.
  • Туман стелется над водой - к мокрой и пасмурной погоде.
  • Если появилось много пауков, то погода будет ясной и солнечной.
  • Много ржи созрело - грибов и орехов будет много.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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