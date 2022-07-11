11.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 11 июля

На понедельник, 11 июля, по Харькову и области объявлено штормовое предупреждение.

В Харькову и области ожидаются грозы, дождь, местами град и ветер до 24 метров в секунду, что соответствует первому уровню опасности. Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, передает РЕДПОСТ.

Утром пасмурно, вероятность осадков 78%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +21°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +25°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 92%. Температура воздуха +21°...+19°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Народные приметы

В этот день наши предки слушали кукушку: если она переставала куковать - зима рано придёт.

Пчелы не вылетают из ульев - к скорому дождю.

Если день жаркий, то грибы в лесах появятся нескоро.

Туман стелется над водой - к мокрой и пасмурной погоде.

Если появилось много пауков, то погода будет ясной и солнечной.

Много ржи созрело - грибов и орехов будет много.