Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 11 июля

На понедельник, 11 июля, по Харькову и области объявлено штормовое предупреждение.
В Харькову и области ожидаются грозы, дождь, местами град и ветер до 24 метров в секунду, что соответствует первому уровню опасности. Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, передает РЕДПОСТ.
Утром пасмурно, вероятность осадков 78%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +21°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +25°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 92%. Температура воздуха +21°...+19°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
На понедельник, 11 июля, по Харькову и области объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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