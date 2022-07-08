Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 8 июля

Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+28°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+33°C (ощущается как +34°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+27°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 28%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Происходящие геомагнитные колебания не станут причиной возникновения магнитных бурь.
Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества.
Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
8 июля отмечается день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз является образцом христианского супружества.
влажность:
давление:
ветер: