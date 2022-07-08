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08.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 8 июля

Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.

Харьковский исторический музей

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+28°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+33°C (ощущается как +34°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+27°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 28%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Происходящие геомагнитные колебания не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Народные приметы

  • Жаркий день 8 июля прогнозирует жару еще 40 дней подряд.
  • Если ветер дует с севера, то будет ясная погода несколько следующих дней.
  • Утром пчелы активно вылетают из улья, тогда ожидается невыносимая жара до конца июля.
  • Если ласточки в небе летают высоко – будет тепло и солнечно.
  • Грибов не будет, если в этот день засуха.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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