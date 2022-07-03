Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 3 июля

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+24°C (ощущается как +28°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Сдерживать раздражение сегодня будет труднее обычного. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
В первое воскресенье июля отмечается День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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