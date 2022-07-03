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03.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 3 июля

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.

харьков градусник

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+24°C (ощущается как +28°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • В народе этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук.
  • Если в этот день он не раскидывает сетей - будет дождь или буря.
  • А если снова плетет паутину - к ясным теплым дням.
  • Если паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает – начнутся ураганы.
  • Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще сорок дней.
  • Лебеди кричат к вечеру – будет плохая погода.
  • Если муравьи прячутся в кучи - жди сильного ветра, дождя, грозы
  • Жаба в траву выползла - тоже ожидай дождя.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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