03.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 3 июля

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+24°C (ощущается как +28°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

В народе этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук.

Если в этот день он не раскидывает сетей - будет дождь или буря.

А если снова плетет паутину - к ясным теплым дням.

Если паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает – начнутся ураганы.

Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще сорок дней.

Лебеди кричат к вечеру – будет плохая погода.

Если муравьи прячутся в кучи - жди сильного ветра, дождя, грозы

Жаба в траву выползла - тоже ожидай дождя.