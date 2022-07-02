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02.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 2 июля

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

сад шевченко харьков

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +24°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Приметы дня:

2 июля отмечается день памяти мученика Зосимы. В народе Зосима считается покровителем пчел. С этого времени пчелы начинают заносить мед, заливать соты. Поскольку день посвящен этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши предки определяли по их поведению.

Так вот:

  • когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь;
  • становятся злее, чаще жалят - перед засухою;
  • сидят на стенках улья - к сильной жаре.
  • сонные – будет похолодание или какое-нибудь несчастье.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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