02.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 2 июля

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +24°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Приметы дня:

2 июля отмечается день памяти мученика Зосимы. В народе Зосима считается покровителем пчел. С этого времени пчелы начинают заносить мед, заливать соты. Поскольку день посвящен этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши предки определяли по их поведению.



Так вот:

когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь;

становятся злее, чаще жалят - перед засухою;

сидят на стенках улья - к сильной жаре.

сонные – будет похолодание или какое-нибудь несчастье.