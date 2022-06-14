14.06.2022 06:01 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 14 июня

Наслаждайтесь ясным утром. Позже в Харьков придут дожди со шквалами и, возможно, град.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер южный, 2-5 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер южный, 4-6 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 44%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Приметы дня:

По утру этого дня определяли урожай: красное утро - красный налив ржи; дождь, пасмурно - урожай на лен и коноплю.

В народе заметили, если в этот день долго кукует кукушка - предполагается теплая погода без холодного утра.

Для этого дня существует красивая семейная традиция: вечер этого дня следует провести наедине с любимыми, тогда в семье будет счастье.

Ранее мы писали, какая погода будет в Харькове в ближайшие три дня.