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14.06.2022  06:01   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 14 июня

Наслаждайтесь ясным утром. Позже в Харьков придут дожди со шквалами и, возможно, град.

Дождь Харьков

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер южный, 2-5 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер южный, 4-6 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 44%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • По утру этого дня определяли урожай: красное утро - красный налив ржи; дождь, пасмурно - урожай на лен и коноплю.
  • В народе заметили, если в этот день долго кукует кукушка - предполагается теплая погода без холодного утра.
  • Для этого дня существует красивая семейная традиция: вечер этого дня следует провести наедине с любимыми, тогда в семье будет счастье.

Ранее мы писали, какая погода будет в Харькове в ближайшие три дня.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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