Прогноз погоды в Харькове на вторник, 14 июня

Наслаждайтесь ясным утром. Позже в Харьков придут дожди со шквалами и, возможно, град.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер южный, 2-5 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер южный, 4-6 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 44%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Ранее мы писали, какая погода будет в Харькове в ближайшие три дня.
День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Наслаждайтесь ясным утром. Позже в Харьков придут дожди со шквалами и, возможно, град.
Ежегодно 14 июня отмечается День донора.
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