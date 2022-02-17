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17.02.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 17 февраля

Синоптики прогнозируют облачный день. Утром продолжится мелкий дождь со снегом. Днем без существенных осадков, но с порывами ветра 15-24 м/с.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 17 февраля

Утром пасмурно, вероятность осадков 46%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как -3°C). Ветер южчный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер южный, 8 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 23%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер южный, 8 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. по мнению синоптиков, наблюдающих за активностью Солнца, четверг будет спокойным и благоприятным днем. Геомагнитные колебания - минимальны и неопасны для здоровья метеозависимых людей.

Народные приметы. 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются — будет метель, а если распрямляются — погода будет благоприятной.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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