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28.01.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 28 января

В пятницу атмосферные фронты циклона по имени Marie принесут к нам снег, местами мокрый. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 28 января

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 28 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 50%. Температура воздуха -4°...-2°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 81%. Температура воздуха 01°...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. 28 января будут происходить небольшие геомагнитные колебания. Однако они не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Народные приметы. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом. Если звёзды сильно блестят, то быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло.

Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали.

Снежный буран днем предвещал крепкий мороз ночью.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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