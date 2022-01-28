Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 28 января

В пятницу атмосферные фронты циклона по имени Marie принесут к нам снег, местами мокрый. На дорогах гололедица.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 50%. Температура воздуха -4°...-2°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 81%. Температура воздуха 01°...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. 28 января будут происходить небольшие геомагнитные колебания. Однако они не станут причиной возникновения магнитных бурь.
Народные приметы. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом. Если звёзды сильно блестят, то быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло.
Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали.
Снежный буран днем предвещал крепкий мороз ночью.
Могут отмечаться быстрые перепады настроения и переходы от состояния сонливости до быстрой активизации. Это означает, что на протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы.
В пятницу атмосферные фронты циклона по имени Marie принесут к нам снег, местами мокрый. На дорогах гололедица.
Ежегодно 28 января отмечается День защиты персональных данных.
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