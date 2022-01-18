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18.01.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 18 января

На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утренний мелкий снег днем усилится и будет идти до самого вечера. На дорогах гололедица.

Погода в Харькове

В Харькове ожидается неустойчивая ветреная погода под влиянием атлантического циклона Hannelore. По области будет более снежная и ветреная погода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 18 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 63%. Температура воздуха -3°...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер западный, 6-12 м/с. Влажность воздуха 937%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.


Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -4°...-5°C (ощущается как -11°C). Ветер западный, 7-14 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -13°C). Ветер западный, 9-17 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Активность Солнца немного повышена. Периодически будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля, которые никак не повлияют на здоровье и самочувствие людей.

Народные приметы. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу.

Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю.

Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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