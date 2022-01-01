01.01.2022 07:00

Гороскоп на 1 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.

Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овна будет обострено чувство справедливости! Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо «покачать права», а заодно и поставить обидчика на место. Однако Овен способен увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Тельцу ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Телец может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде – вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды советуют Близнецам идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Близнецы хотят получить нужный результат, им придется действовать открыто. Окружающие тоже оценят в Близнецах честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Рак (22 июня – 23 июля)

В каких-то вопросах Раку для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах – тем более., выложив все напрямую, Рак рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.

Лев (24 июля – 23 августа)

В делах Лев будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь – однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Льву лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено ее расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ей придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим «чем-то» окажется рабочий стол, а может быть, Деве пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Дева имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Им может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Весов. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Весам стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется им таким забавным!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В делах Скорпион способен на решительные, даже радикальные, меры – особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, он будет настроен семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Скорпион необдуманно пустит деньги на ветер. С другой же – его боевой настрой поможет ему решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

Стрелец (23 ноября – 21 января)

В Стрельце может проснуться критик. Причем критичность Стрельца будет в меньшей степени направлена на себя и в большей – на всех остальных. Стрельцу может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Стрельца пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что ему решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.

Козерог (22 января – 20 января)

Существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Козерога свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах! Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Козерог сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день ему суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Весь день Водолей может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, его будет поджимать время, а может быть – подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Водолею вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Водолей может сделать, – это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Рыбы способны далеко вырваться вперед! Этот день им стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.