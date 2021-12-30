30.12.2021 07:00

Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

День может оказаться продуктивным, если направить энергию в позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Овен способен кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Овен может спокойно пройти мимо того, что его так взволновало.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Тельца ощущение дежавю. Или же напротив, Телец сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы могут испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что им приходится делать, они одобряют, – какие-то вещи им не по душе, так как противоречат их пониманию ситуации. Звезды советуют Близнецам потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли им не нравится то, что они вынуждены делать? Если ответ «да», возможно, Близнецам пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Рак (22 июня – 23 июля)

Окружающие будут настроены по отношению к Раку очень критично, поэтому звезды советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Рак зависит, – например, с начальством. Если же это не удастся, Раку следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Рак имеет все шансы оказаться крайним.

Лев (24 июля – 23 августа)

Удивительный день, когда в делах Льву не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: вероятность того, что Льва введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Дева уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив на это день, Дева не пожалеет: это избавит ее от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, она сможет продвинуться дальше.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Не исключено, что Весам придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день их могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Весам стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если они сохранят невозмутимость, то без труда сумеют объясниться. Если же поддадутся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Скорпион не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Скорпион может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды не советуют Стрельцу вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Стрелец пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Стрельцов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Козерог же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Козерог может чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Водолей (21 января – 19 февраля)

День пройдет для Водолея под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды говорят, что у Водолея будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может – с помощью окружающих. Конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В любых делах Рыбам просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит им хорошие возможности, но только в том случае, если они будут действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят их новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути не для Рыб, жизнь ждет от них свежих идей, вдохновения и креатива.